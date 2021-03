Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Fahrzeuglenker fuhr über bepflanzten Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend befuhr der 30-jährige Fahrer eines Opel gegen 21:15 Uhr die Pforzheimer Straße in Richtung Maichingen. Kurz vor dem Kreisverkehr Pforzheimer Straße / Darmsheimer Straße kam er aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach links gegen einen Verkehrsteiler, von welchem er dann auf die bepflanzte Mittelinsel des Kreisverkehrs abgewiesen wurde. Im weiteren Verlauf prallt er gegen eine nach dem Kreisverkehr befindliche Laterne, die aus dem Fundament gerissen wurde und quer über die Fahrbahn fiel. Der Fahrer des Opel blieb unverletzt, der Pkw musste aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Während der Schaden am Opel auf 5.500 Euro geschätzt wurde, kann der Schaden an der Laterne noch nicht beziffert werden. Der Zweckverband Sindelfingen kam vor Ort und sicherte die beschädigte Laterne.

