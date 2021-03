Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfall auf der B 10

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 10 im Bereich Schwieberdingen ein Verkehrsunfall, der einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro forderte. Ein 62-Jähriger wollte gegen 07:45 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter an der Anschlussstelle Schwieberdingen-Mitte auf die B 10 in Richtung Stuttgart auffahren und wurde hierbei wohl von der Kürze des Einfädelungsstreifens überrascht. In der Folge lenkte er mutmaßlich abrupt nach links auf die Bundesstraße. Um eine Kollision zu verhindern, leitete ein von hinten herannahender 40-jährige VW-Fahrer eine Vollbremsung ein und wich auf die freie Gegenfahrbahn aus. Anschließend lenkte er zurück auf seine Fahrspur und kam dort zum Stehen. Dies erkannte ein 46-jährige Seat-Lenker, der sich wiederum hinter dem VW befand, mutmaßlich zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. In der Folge fuhr der Seat-Lenker dem 40-Jährigen hinten auf.

