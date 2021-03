Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unfallflucht in der Obere Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag kurz nach Mitternacht in der Obere Straße in Großsachsenheim ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker rangierte vermutlich und stieß hierbei zunächst gegen die Wand eines Wohnhauses. Anschließend prallte er gegen einen Ford, der am Straßenrand stand und fuhr dann in Richtung der Evangelischen Kirche davon. Möglicherweise handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen, neueren Geländewagen mit Ludwigsburger Kennzeichen, in dem ein Mann saß. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausende Euro belaufen.

