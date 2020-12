Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Autobahn 1 zw. Scharbeutz und Eutin -Richtung Norden

Ladung verloren - zwei beschädigte Fahrzeuge - Verursacher hat sich gemeldet

LübeckLübeck (ots)

Am gestrigen Montagabend (14.11.) hatte ein Fahrzeugführer eine Matratze auf der Autobahn zwischen Scharbeutz und Eutin verloren. Diese verlorene Ladung sorgte gegen 19:20 Uhr für Beschädigungen an zwei nachfolgenden Wagen. Nach dem Presseaufruf und post in den sozialen Medien "facebook" bei der Polizei Lübeck und Ostholstein meldete sich unmittelbar danach ein 48-jähriger Ostholsteiner. Er gab an, dass die Matratze von ihm auf einem Anhänger transportiert wurde. In Höhe Neustädter Bucht bemerkte der Mann den Verlust und war noch zum Suchen zurückgefahren. Da hatten die Polizeibeamten aber schon die Gefahrenstelle beseitigt.

Ein schneller Erfolg für den Ermittlungsbeamten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell