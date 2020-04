Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall beim Abbiegen in Grundstückseinfahrt

Recklinghausen (ots)

Am Vormittag, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Richardstraße in Richtung Norden. Ein 64-jähriger Fahrer eines Transporters aus Herten fuhr ihm in südlicher Richtung auf der Richardstraße entgegen. Er wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Recklinghäuser verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand etwa 1.600 Euro Sachschaden.

Außerdem war der 64-Jährige zwar im Besitz eines Führerscheins, allerdings nicht für den gefahrenen Transporter.

