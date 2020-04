Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fahndung nach mutmaßlichem Ladendieb mit Foto

Recklinghausen (ots)

Am 20. Januar 2020, gegen 19:30 Uhr, täuschte ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt an der Horster Straße einen Einkauf vor. Er legte sämtliche Waren auf das Kassenband und ließ diese durch die Verkäuferin einscannen. Er verstaute zuvor diverse Schachteln Zigaretten und diverse Getränkedosen in seinem Rucksack und verließ, ohne diese Waren zu bezahlen, das Geschäft. Die eingescannten Waren ließ er im Laden zurück. Wer kennt die abgebildete Person? Fotos sind unter dem folgenenden Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-ladendiebstahl-1

Hinweise nimmt das zuständige Kriminakommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

