Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 16:10 Uhr kam es zwischen Böblingen- Dagersheim und Ehningen auf der Dagersheimer Straße im Bereich eines Bio-Hofes zu einer Straßenverkehrsgefährdung, zu der die Polizei nun nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten sucht. Eine 40 Jahre alte Seat-Lenkerin fuhr in Richtung Dagersheim. Hierbei bemerkte sie, dass ihr auf ihrer Spur ein BMW entgegen kam, der im Begriff war einen VW Bus zu überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu vermeiden, leitete die 40-Jährige eine Vollbremsung ein und bremste bis zum Stillstand ab. Durch die Vollbremsung konnte zwar ein Unfall vermieden werden, jedoch verletzte sich die 40-jährige Fahrerin durch die starke Bremsung leicht. Bei dem BMW soll es sich um einen schwarzen SUV handeln, der seine Fahrt unbeirrt in Richtung Ehningen fortsetzte. Der Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034 27045-0, bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den BMW-Fahrer gefährdet wurden und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie insbesondere den Fahrer des VW Bus, sich zu melden.

