POL-UL: (HDH)(UL)(GP) Sontheim, Ulm, Süßen - Polizei warnt vor Betrügern

Als falscher Polizist und vermeintlicher Enkel tarnten sich Unbekannte am Mittwoch und Donnerstag in Sontheim, Ulm und Süßen.

UlmUlm (ots)

(HDH) Bereits am Mittwoch gegen 23 Uhr klingelte das Telefon bei einer 69-Jährigen. Der Anrufer gab sich als Heidenheimer Polizist aus. Er berichtete davon, dass seine Kollegen eine Einbrecherbande festgenommen hätten. Die hätten bei den Tätern die Adresse der Seniorin aufgefunden. Nun seien ihre Wertsachen in Gefahr. Die Sontheimerin glaubte dem vermeintlichen Polizisten. Später kamen zwei Männer um die Wertgegenstände der Frau in Sicherheit zu bringen. Die 69-Jährige übergab ihnen Geld. Am nächsten Tag kontaktierte die Frau die Polizei. Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter.

(UL)Als vermeintliche Enkelin gab sich eine Betrügerin am Donnerstag in Ulm aus: Die Frau rief gegen 11.30 Uhr bei einer 91-Jährigen an und gab vor in einer Notlage zu sein und Geld zu benötigen. Die Seniorin wurde misstrauisch und signalisierte das der Anruferin. Die beendete dann das Gespräch.

(GP)Auch in Süßen erhielt eine Seniorin am Donnerstag einen Anruf von einem Betrüger. Der gab sich gegen 13.15 Uhr als Kriminalbeamter aus und berichtete von einer Schießerei in ihrer Nähe. Die Geflüchteten hätten einen Zettel verloren, auf dem die Adresse und Telefonnummer der 70-Jährigen stehen würde. Außerdem fragte der Anrufer nach ihren Wertgegenständen. Dann legte er auf. Die Frau rief die Polizei. Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Um nicht Opfer einer solchen Straftat zu werden empfiehlt die Polizei:

- Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Anrufern. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder aushorchen. Legen Sie den Hörer auf, wenn ihnen etwas merkwürdig erscheint. - Werden Sie angerufen, stellen Sie gezielt Fragen an den Anrufer: Nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen. - Notieren Sie sich, die auf dem Display angezeigte Rufnummer! Achtung: Betrüger können diese Nummern manipulieren. Die Polizei verwendet die 110 nicht für Anrufe! - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter. Sprechen Sie nicht am Telefon über ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion.

Wichtige Tipps zum Schutz vor Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder auch im Internet unter www.polizei-beratung.de/

