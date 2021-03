Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Ohne Versicherungsschutz dafür mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Zwei Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg stoppten am Donnerstag gegen 18:00 Uhr einen 25-Jährigen, der in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg mit seinem Elektroroller auf dem Gehweg unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz für das Elektrokleinstfahrzeug abgelaufen war. Der 25-Jährige hätte seinen Roller zum 01. März neu versichern müssen. Zudem konnten bei ihm Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Folglich musste der 25-Jährige sich einer Blutentnahme unterziehen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

