Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzten Radfahrer

Konz (ots)

Am Montag, 01.02.2021, gegen 16:20 Uhr kam es in Konz, Karthäuser Straße, Höhe Kapselweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem blauen Pkw und einem Radfahrer. Der Pkw bog aus der Kapselstraße nach rechts in die Karthäuser Straße ein. Hierbei erfasste er den entgegenkommenden Radfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw stieg aus seinem Wagen und begab sich zu dem Radfahrer. Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise die zur Aufklärung dienen bitte an die Polizeiwache Konz (06501/92680).

