POL-LB: Korntal-Münchingen: Vorfahrtsunfall auf der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 18:35 Uhr an der Kreuzung Stuttgarter Straße und Lingwiesenstraße in Münchingen ereignete. Ein 48 Jahre alte Lenker eines LKW wollte von der Lingwiesenstraße nach links in die Stuttgarter Straße einbiegen und übersah hierbei mutmaßlich eine 81 Jahre alte VW-Fahrerin, die aus Richtung der Bundesstraße 10 heranfuhr und auf der vorfahrtsberechtigten Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der VW wurde im weiteren Verlauf von der Fahrbahn auf eine Grünfläche geschoben und kam nach einem Zusammenprall mit einer Straßenlaterne zum Stehen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

