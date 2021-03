Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B464/ Magstadt: Unfall im Baustellenbereich

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 16:20 Uhr ein Verkehrsunfall im Baustellenbereich auf der Bundesstraße 464 (B464) bei Magstadt mit einem Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro und einer leicht verletzten Person. Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer kam über die Auffahrt auf die B464 und wollte über den Einfädelungsstreifen auf die Durchgangsfahrbahn einfahren. Aufgrund von Straßenarbeiten und einer geänderten Verkehrsführung hielt er seinen Wagen kurz an. Als er weiterfahren wollte, musste er jedoch den bevorrechtigen Verkehr durchlassen und bremste seinen Mercedes erneut bis zum Stillstand ab. Dies gelang einer nachfolgenden 25-jährigen Suzuki-Lenkerin nicht mehr. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Suzuki war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

