Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Weinstöcke bei Unfall beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da sich ein 28-Jähriger am Donnerstag alkoholisiert hinter das Steuer seines Pkw setzte, war er gegen 22:05 Uhr auf der Kreisstraße 1677 in einen Unfall verwickelt. Der Ford-Lenker fuhr von Hessigheim in Richtung Mundelsheim. Kurz vor dem Ortseingang Mundelsheim kam der junge Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort zunächst gegen einen Leitpfosten. Anschließend setzte er seine Fahrt über den Grünstreifen etwa 50 Meter fort, ehe er mit dem angrenzenden Weinberg in Flachlage kollidiert. Nachdem er auf einer Länge von circa 20 Metern die Weinstöcke abrasiert hatte, entfernte sich der Ford-Lenker von der Unfallstelle. Zeitgleich rief ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei an und teilte das Unfallgeschehen mit. Auf der Anfahrt zur Unfallörtlichkeit konnte eine Streifenwagenbesatzung kurz vor dem Ortsausgang Mundelsheim einen stark beschädigten Pkw im Begegnungsverkehr feststellen. Im Anschluss wendete die Streife und hielt das Fahrzeug in der Karl-Epple-Straße an. Bei dem 28-jährigen Ford-Lenker handelt es sich vermutlich um den Autofahrer, der kurz zuvor von der Kreisstraße 1677 geflüchtet war. Während der Kontrolle stellten Polizeibeamte bei dem 28-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Einen angebotenen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. Trotzdem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Nach bisherigen Erkenntnissen ist durch den Unfall ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro entstanden.

