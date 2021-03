Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Tatverdächtige nach Geldautomatensprengung auf der Flucht

Ludwigsburg (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten am Freitagmorgen in der Grabenstraße in Gärtringen befinden sich drei Tatverdächtige auf der Flucht. Mehrere Zeugen wurden gegen 04:55 Uhr durch eine Explosion aus dem Schlaf gerissen und konnten drei Personen vom Tatort flüchten sehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden ist, verlief zunächst ohne Erfolg.

Dem bisherigen Erkenntnisstand nach flüchteten die mit Sturmhauben maskierten Täter mit einem dunklen Audi vom Tatort. Das Fluchtfahrzeug soll in Tatortnähe abgestellt gewesen sein.

Zurzeit befinden sich Spezialisten der Spurensicherung vor Ort. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Bislang ist noch nicht bekannt, wieviel Bargeld die Täter erbeuten konnten oder wie die Explosion ausgelöst wurde.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat zur fraglichen Zeit in Tatortnähe einen dunklen Audi Limousine ohne Licht und mit hoher Geschwindigkeit fahrend beobachtet?

Vermutlich verlor das Fahrzeug bei der Flucht auch eine Radkappe. Ist jemand ein dunkler Audi mit drei Radkappen aufgefallen?

Weiterhin ist interessant, ob jemand im Laufe der Nacht verdächtige Wahrnehmungen in Gärtringen und Umgebung gemacht hat.

Zeugen können sich unter der zentralen Hinweisnummer 0800 1100225 an die Kriminalpolizei wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell