Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Scheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf eine Scheibe an einer Schule in der Fröbelstraße in Ludwigsburg ein. Die Tat muss sich zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr und Freitag, 09:00 Uhr ereignet haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Eglosheim nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07141 22150 0 entgegen.

