Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von FFP2-Masken

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

In den Abendstunden des 27.01.2021 entwendete eine Person aus einem Einkaufsmarkt in Neustadt FFP2-Masken im Wert von 14,99 Euro. Der Mann konnte von einer Angestellten dabei beobachtet werden, wie er die Mund-Nasen-Bedeckungen aus der Packung nahm und in seine Hosentasche steckte. Beim Passieren der Kasse bezahlte er lediglich einige Lebensmittel. In der Folge konnte er durch die Polizei im Nahbereich des Geschäfts festgestellt werden.

RTN/AS

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell