POL-FR: Einbruch in Lenzkirch

In der Zeit zwischen dem 26.01.2021, 17:00 Uhr - 27.01.2021, 08:45 Uhr, kam es durch eine bislang unbekannte Täterschaft zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten der Seelsorgeeinheit am Kirchplatz in Lenzkirch. Hierfür wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und in der Folge Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet.

Hinweise zur Straftat bitte an den Polizeiposten Lenzkirch, Telefonnummer 07653/96439.

