POL-FR: Lauchringen: Unfall zwischen Sattelzug und Pkw - Zeugensuche!

Am Mittwoch, 27.01.2021, sind auf der B 314 an der Abfahrt der A 98 bei Lauchringen ein Sattelzug und ein Pkw zusammengestoßen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Gegen 13:10 Uhr war ein 39-jähriger mit dem Sattelzug aus der Autobahnabfahrt auf die bevorrechtigte Bundesstraße in Richtung Wutöschingen eingefahren. Es kam zur Kollision mit einem aus Lauchringen kommenden 53 Jahre alten VW-Fahrer. Die Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) bittet Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich zu melden.

