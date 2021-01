Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall - Lkw kommt infolge Schneeglätte ins Schleudern

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Altglashütten]

Am Mittwoch, 27.01.20201, gegen 10:00 Uhr geriet der Lkw eines 41-jährigen Fahrers auf der B500 bei Altglashütten infolge von Schneeglätte ins Schleudern. Hierbei konnte der Sattelauflieger nicht unter Kontrolle behalten werden und kollidierte mit einem anderen, ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils circa 4000,00 Euro, verletzt wurde niemand.

RTN/AS

