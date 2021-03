Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Hoher Sachschaden nach Brand in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 00:30 Uhr kam es in einem teilweise öffentlichen Parkhaus in der Farbstraße in Bietigheim zu einem Löscheinsatz der Feuerwehr. Aus bislang unbekannter Ursache fing ein Pkw, der in einer privaten Garagenbox geparkt war, Feuer und brannte in der Folge vollständig aus. Durch die Flammen und die enorme Hitzeentwicklung wurden auch ein zweiter Pkw sowie der Garagenkomplex in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Die Bewohner der über der Garage befindlichen Wohngebäude konnten zeitnah gewarnt und evakuiert werden, weshalb es zu keinerlei Personenschäden kam. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 41 Wehrleuten am Brandort. Von der Polizei waren insgesamt fünf Streifenwagen eingesetzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen.

