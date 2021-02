Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Bei Sturz schwer verletzt

Reken (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Donnerstag in Reken bei einem Unfall erlitten. Der 68-Jährige war gegen 13.00 Uhr auf der Straße Voßkamp im Außenbereich unterwegs. Als der Dülmener mit seinem Rennrad auf den unbefestigten Radstreifen geriet, verlor er die Kontrolle und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell