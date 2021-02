Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Taschendieb im Verbrauchermarkt

Gronau (ots)

Sie habe nichts bemerkt, als mutmaßlich ein Taschendieb am Donnerstag ihre Geldbörse entwendet habe, gab eine Frau in Gronau an. Beim Einladen der Sachen in ihr Fahrzeug habe sie das Fehlen des Portemonnaies bemerkte, schilderte sie. Zuvor hatte sie ihre Einkäufe an der Kasse des Verbrauchermarktes bezahlt. Zu dem Geschehen an der Ochtruper Straße kam es gegen 09.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. (02562) 9260 an das Kriminalkommissariat in Gronau.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell