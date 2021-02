Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Berauscht durch Gronau

Gronau (ots)

Angeschlagen ist am Donnerstagabend ein Drogentest auf den Cannabiswirkstoff THC in Gronau. Polizeibeamte hatten einen 30-Jährigen auf der Enscheder Straße angehalten. Am Vortag habe er einen Joint geraucht, gab der Autofahrer an. Es folgte eine ärztliche Blutentnahme, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell