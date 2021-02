Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht an der Wessumer Straße

Ahaus (ots)

Geflüchtet ist ein Unbekannter, nachdem er einen Schaden von rund 1.500 Euro an einem schwarzen Audi in Ahaus angerichtet hatte. Zu dem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Wessumner Straße zwischen 16.30 und 17.10 Uhr. Das Verkehrskommissariat in Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell