Polizei Düren

POL-DN: Garageneinbrüche in Vettweiß

VettweißVettweiß (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte zwei Garagen auf und entwendeten insgesamt zwei Fahrräder und zwei E-Bikes.

Gegen 05:30 Uhr am Mittwoch bemerkte ein Bewohner des Amselwegs in Vettweiß einen Einbruch in seine Garage. Unbekannte hatten das Tor mit Gewalt geöffnet und zwei Fahrräder entwendet. Am Vorabend gegen 21:00 Uhr war an der Garage noch alles in Ordnung.

Im Laufe des Morgens meldete sich dann ein Anwohner der Sonnenstraße bei der Polizei und schilderte einen ähnlichen Sachverhalt. In diesem Fall hatten sich die Täter zwischen Dienstag, 11:00 Uhr und Mittwoch, 09:00 Uhr, über eine rückwärtig gelegene Tür Zugang zur Garage verschafft. Ihre Beute: zwei E-Bikes.

An beiden Tatorten sicherte die Kriminalpolizei Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Aufgrund der örtlichen Nähe der beiden Tatorte zueinander gehen die Ermittler von einem Zusammenhang aus und bitten mögliche Zeugen, die rund um die Sonnenstraße und den Amselweg etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

