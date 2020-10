Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Überfall in den Morgenstunden

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Franzenburg. Am 07.10.2020, gegen 05:45 Uhr, kam es in Cuxhaven, im Bereich Franzenburg, zu einem Raubüberfall. Die männlichen Täter verschafften sich dabei zunächst unbemerkt Zugang zu einem Wohnhaus und überraschten die dort schlafende Bewohnerin. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Die 67-jährige Bewohnerin wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Zu Art und Umfang der Beute werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonst relevante Beobachtungen in Franzenburg/Altenwalde gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (04721-5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell