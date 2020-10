Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Döse. In der Zeit vom 01.10. bis zum 05.10.2020 ist es in der Hermann-Allmers-Straße in Cuxhaven zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen, in welchem zurzeit renoviert wird. Der/die Täter verschafften sich Zugang zu drei Wohnungen und durchsuchten diese nach Diebesgut. So wurde Werkzeug und Baumaterial entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Cuxhaven (04721-5730) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Tom Kase

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell