POL-DN: Brände im Satellitenviertel - Jugendliche aufgefallen

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden erneut mehrere Müllcontainer angezündet. Vor einer der beiden Taten wurden Jugendliche beobachtet.

Gegen 21:10 Uhr bemerkte ein Zeuge ein Feuer in einem Hinterhof eines Gebäudes an der Binsfelder Straße. Polizei und Feuerwehr wurden informiert, letztere löschte zwei in Brand stehenden Abfallbehälter. Etwa gegen 20:00 Uhr waren vor dem Gebäude vier Jugendliche gesehen worden. Diese sollen sich zwischenzeitlich sogar auf dem betroffenen Grundstück aufgehalten haben.

Kurz nach Mitternacht bemerkten Anwohner Flammen hinter einem Mehrfamilienhaus an der Stettiner Straße. Auch hier standen Mülltonnen in Flammen. Die Feuerwehr wurde gerufen und bekämpfte das Feuer.

In beiden Fällen untersuchte die Kriminalpolizei die Tatorte und leitete Strafverfahren ein. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe der Brandorte ist von einem Zusammenhang auszugehen, ebenfalls davon, dass die Müllcontainer in Brand gesetzt wurden. Ob dies fahrlässig oder vorsätzlich geschah, kann derzeit nicht sicher bestimmt werden. In der Gesamtbetrachtung liegt allerdings die Vermutung nahe, dass die Taten vorsätzlich verübt wurden.

Hinweise auf verdächtige Personen werden jederzeit an die Notrufnummer 110 erbeten.

