POL-DN: Präventionsstreife der Polizei in Birkesdorf

Düren (ots)

Obwohl die Zahl der Einbrüche im Kreis weiterhin niedrig bleibt, kam es in den letzten Wochen zu vier vollendeten und zwei versuchten Einbrüchen in Birkesdorf. Die Polizei informierte die Anwohner heute im Rahmen einer Präventionsstreife.

Von 11:00 bis 14:00 Uhr waren Kriminaloberkommissar Ralf Sauder-Zinn, Kriminalhauptkommissar Dietmar Schorn und der für Birkesdorf zuständige Bezirksdienstbeamte, Polizeihauptkommissar Hubert Siegmund, heute in Birkesdorf im Einsatz.

Da es in dem Dürener Ortsteil in den letzten Wochen vermehrt zu Einbrüchen und Einbruchsversuchen gekommen war, betrieben die Beamten heute Aufklärung vor Ort. In persönlichen Gesprächen mit den Anwohnerinnen und Anwohnern wiesen sie auf potenzielle Schwachstellen an Gebäuden sowie auf offenstehende Fenster und Garagentore hin, boten ausführliche Gespräche zur Sicherung der eigenen vier Wände an und stellten klar, dass jeder noch so kleine Hinweis auf verdächtige Personen und Fahrzeuge ernstgenommen wird. Denn viele Bürgerinnen und Bürger haben fälschlicher Weise immer noch Hemmungen, bei verdächtigen Beobachtungen in ihrer Wohngegend die 110 zu kontaktieren.

Sollten auch Sie Interesse an einer ausführlichen Beratung zum Thema Einbruchschutz haben, können Sie unter 02421 949-8712 einen persönlichen und kostenlosen Termin vereinbaren.

