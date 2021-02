Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auffahrunfall am Heutingsweg

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Am Donnerstag wollte eine 24 Jahre alte Autofahrerin aus Kamp-Lintfort gegen 13.35 Uhr vom Heutingsweg nach links auf die Münsterstraße abbiegen. Nachdem sie bereits angefahren war, bremste sie wegen eines herannahenden Fahrzeugs erneut ab. Daraufhin spürte sie ein Ruckeln und sah im Rückspiegel, wie die Frau im Pkw hinter ihr heftig gestikulierte. Die Fahrerinnen tauschten sich nicht aus und setzten beide ihre Fahrt fort - die 24-Jährige bog nach links und die andere Autofahrerin nach rechts ab. Später stellte die 24-Jährige einen Schaden am Heck ihres Pkws (grauer BMW X1) fest und erstattete Anzeige bei der Polizei im Kreis Kleve. Zu dem anderen Pkw konnte sie nur die Farbe "schwarz" angeben. Die Fahrerin sei vermutlich lebensälter und habe graues Haar. Auf dem Beifahrersitz habe ein älterer Herr gesessen. Die unbekannte Fahrerin bzw. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden.

