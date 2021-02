Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagabend ein 56-Jähriger zugezogen. Der Gescheraner war gegen 18.15 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Kirchplatz aus Richtung Hauptstraße kommend in Richtung Armlandstraße unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte. Den Verdacht auf Alkoholkonsum bestätigte ein Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund einem Promille schließen lässt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

