Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, den 22.01.2021, im Zeitraum von 17:05 Uhr bis 17:10 Uhr, wurde an der Kreuzung Bahnhofstraße/Maxstraße in Ludwigshafen am Rhein ein Straßenschild durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Straßenschild dürfte vermutlich infolge eines missglückten Ausparkversuchs derart verbogen worden sein, sodass es anschließend in verkehrsbehindernder Weise in die Fahrbahn ragte. Der Sachschaden wird auf ca. 2500EUR geschätzt. Eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zum möglichen Unfallverursacher oder zum Unfallfahrzeug werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621/963-2122) entgegengenommen.

