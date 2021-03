Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz, Ortsteil Ensingen: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzen

Ludwigsburg (ots)

Aus Richtung Horrheim kommend war die Fahrerin eines Opel Agila am Samstag auf der Landesstraße 1106 unterwegs. Gegen 16:40 Uhr hielt die 36-Jährige an der Kreuzung Kleinglattbacher Straße zunächst an. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah sie anschließend einen aus Richtung Ortsmitte heranfahrenden Renault, dessen 40 Jahre alter Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Renault schließlich gegen den Mazda einer 40-Jährigen, die in der Mergenthalerstraße vor dem Einfahren in die Kreuzung ordnungsgemäß angehalten hatte. Die Unfallverursacherin und der 40 Jahre alte Fahrer des Renault zogen sich leichte Verletzungen zu. Die 36-Jährige wurde vom Rettungsdienst, der mit einem Rettungsfahrzeug sowie einem Notarzt an der Unfallstelle war, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung und Absicherung war die Feuerwehr Vaihingen an der Enz mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro.

