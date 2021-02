Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht an der Overhagener Straße

Lippstadt (ots)

5.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einer Unfallflucht am Dienstag (16. Januar) auf einem Parkplatz an der Overhagener Straße. Dort parkte zwischen 8 Uhr und 17 Uhr ein schwarzer VW Passat. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte in diesem Zeitraum die rechte Seite des Wagens touchiert und sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

