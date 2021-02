Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Gegen Baum geprallt

Werl (ots)

Eine 43-jährige Werlerin befuhr am Dienstag (16. Januar), gegen 20.35 Uhr, die K2 zwischen Ense und Westönnen. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen wieder auf die Straße geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Die Werlerin konnte noch selbständig die Polizei über den Unfall informieren. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 30.000 Euro geschätzt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell