Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zugänge zum Rathausplatz beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 16:00 Uhr und Sonntag 16:00 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter "Am Laien" in Ditzingen sein Unwesen. Unter Verwendung von Schablonen sprühte der Unbekannte in den Farben Lila und Rot verschiedene Schriftzüge auf den Boden der Zugänge zum Rathausplatz. Auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

