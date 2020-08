Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei überwacht Tempo in Emmen

Hankensbüttel (ots)

Hankensbüttel, OT Emmen 31.07.2020

Mehrere Bürger aus dem Hankensbütteler Ortsteil Emmen baten die Polizei kürzlich um die Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen auf der Emmener Dorfstraße. Laut ihrer Angaben sollen Autofahrer dort insbesondere Wochentags zwischen 5 Uhr und 7 Uhr sowie ab 17 Uhr teilweise erheblich zu schnell fahren.

Daraufhin haben Beamte des Polizeikommissariats Wittingen dort am Freitag in der angegebenen Zeit mit der Laserpistole das Tempo kontrolliert. Während der insgesamt vierstündigen Messung wurde am Ende nicht eine einzige Geschwindigkeitsübertretung festgestellt.

