POL-KR: Inrath-Kliedbruch: Autofahrer flüchtet nach Unfall - Mann leicht verletzt - Zeugen gesucht

Am heutigen Freitag (8. Januar 2021) ist ein Autofahrer von der Hülser Straße geflüchtet, nachdem er einen Mann an der Hand touchiert und leicht verletzt hatte.

Gegen 10:45 Uhr stieg der 19-Jährige aus seinem Auto aus, welches er am rechten Fahrbahnrand parkte. Als er die Fahrertür schließen wollte, touchierte ihn ein grauer Skoda an der linken Hand und verletzte ihn dadurch leicht. Anschließend beschleunigte der Autofahrer und flüchtete in Richtung Birkschenweg.

Der 19-Jährige informierte die Polizei. Er begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ein Krankenhaus.

Der Skoda hatte ein Viersener Kennzeichen. Der Fahrer hat ein "südländisches" Aussehen und kurze schwarze Haare.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (10)

