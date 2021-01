Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Siebenjährige von Auto erfasst - Leicht verletzt

KrefeldKrefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstag (7. Januar 2021) ist eine Siebenjährige an der Duisburger Straße von einem Auto erfasst worden. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 14:15 Uhr fuhr ein 31-jähriger Opel-Fahrer auf der Duisburger Straße in Richtung Lange Straße. Kurz hinter der Einmündung zur Bahnhofstraße bog ein Wagen nach links auf einen Parkplatz ab, so dass er abbremsen musste. Als das Auto vor ihm abgebogen war und er die Fahrt wieder aufnahm, querte die Siebenjährige die Fahrbahn. Der 31-Jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Mädchen prallte auf die Motorhaube und fiel anschließend zu Boden. Der Opel-Fahrer leistete der leicht verletzten Siebenjährigen umgehend Erste Hilfe. Während die Mutter mit ihr eigenständig ins Krankenhaus fuhr, informierte der Fahrer die Polizei und wartete an der Unfallstelle bis zum Eintreffen der Beamten.

Das Mädchen konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (9)

