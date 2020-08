Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 77-jähriger Kradfahrer auf der Insel Usedom lebensbedrohlich verletzt

Heringsdorf (LK VG) (ots)

In Zinnowitz, Ahlbecker Straße überholte heute um 12.40 Uhr ein 77-jähriger Kradfahrer mehrere Motorräder. Dabei kollidierte er mit einem in gleiche Richtung vor den Motorräder fahrenden PKW Renault, der bereits nach links abbiegen wollte. Der Kradfahrer kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Rettungshubschrauber in eine Klinik, der 30-jährige Renault-Fahrer erlitt einen Schock. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 15.000 EUR . Auf Weisung der Staatsanwaltschaft kommt zusätzlich ein Gutachter der DEKRA zur Erforschung der genauen Unfallursache zum Einsatz.

Mit freundlichen Grüßen

PHK Rüdiger Ochlast

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell