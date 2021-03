Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in den Anbau eines Wohnhauses

33175 Bad Lippspringe (ots)

Donnerstag, 04.03.2021 - Samstag, 06.03.2021

33175 Bad Lippspringe, Lange Straße

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Samstagabend brachen bislang noch unbekannte Täter gewaltsam die Tür eines Holzanbaus auf. Aus dem Anbau an der Lange Straße, welcher sich hinter einem Wohnhaus befindet, entwendeten sie Fahrradzubehör sowie Getränke. Anschließend flohen sie unerkannt vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

