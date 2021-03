Polizei Paderborn

POL-PB: PKW brannte in einer Garage

33106 Paderborn (ots)

Samstag, 06.03.2021, 03:15 Uhr

33106 Paderborn-Wewer, Auf dem Meere

Am Samstag, den 06.03.2021 bemerkten Anwohner der Straße Auf dem Meere in Wewer gegen 03:15 Uhr einen lauten Knall. Anschließend wurde durch die Anwohner festgestellt, dass ein in einer Garage eines Wohnhauses abgestellter Pkw lichterloh brannte. Sie alarmierten direkt die Feuerwehr und versuchten zudem eigenständig, den Brand zu löschen. Durch die zeitnah eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer schließlich gelöscht werden. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden, auch die Garage kann derzeit nicht genutzt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 25000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

