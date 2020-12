Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Einbruch/ Täter schließen Schlafzimmertür von innen ab

Issum-SevelenIssum-Sevelen (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Dienstag (29. Dezember 2020), 14.50 Uhr, bis Mittwoch, 00.30 Uhr, gewaltsam das Schlafzimmerfenster eines Einfamilienhauses an der Antoniusstraße auf. Die Täter überstiegen den Zaun an der Antoniusstraße, um an die Rückseite des Hauses zu gelangen. Dort hebelten sie das Fenster zum Schlafzimmer und verschlossen die Tür von innen. Aus dem Schlafzimmer entwendeten die Unbekannten Schmuck, mit dem sie in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

