Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots)

Am 11.01.2021 gegen 23:00 Uhr erging durch einen aufmerksamen Zeugen die Mitteilung, dass durch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer das Verkehrszeichen "Triftweg" an der Einmündung Dresdner Straße / Triftweg beschädigt worden sei. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Schild offenbar nach einer Berührung mit einem Fahrzeug verbogen und aus der Bodenverankerung gerissen worden war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu wenden.

