Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: "Drei gegen Zwei"- Raub am Westring - Polizei sucht Zeugen

Hamm-Mitte (ots)

Im Bereich Westring / Gustav Heinemann - Straße haben am Freitagnachmittag (11. Dezember) drei Jugendliche zwei andere Teenager auf offener Straße beraubt. Die beiden 13-Jährigen aus Hamm hielten sich gegen 16.10 Uhr im Kreuzungsbereich Gustav-Heinemann-Straße / Westring auf, als sie auf die drei Aggressoren trafen. Diese provozierten die Jungen zunächst verbal. Anschließend umringten sie die beiden, fassten einen der beiden Teenager an den Kragen und forderten die Herausgabe von Bargeld. Durch die Attacken verängstigt, händigten beide Schüler Bargeld an die Unbekannten aus. Zwischenzeitlich war einer der beiden 13-Jährigen sogar mit einer brennenden Zigarette malträtiert worden. Bevor sich die pöbelnden Übeltäter wieder entfernten, schubsten sie Ihre Opfer abermals und liefen in bisher unbekannte Richtung davon. Einer der Verdächtigen wird als etwa 16 Jahre alt und zirka 180 cm groß beschrieben. Er hat eine muskulöse Statur und schwarzes, lockiges Haar. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Jacke der Marke "Wellensteyn" sowie eine dunkle Jeanshose. Genau wie die beiden anderen Aggressoren hatte die Person ein südländisches Erscheinungsbild. Der zweite Unbekannte ist etwa 15 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Er wird als kräftig beschrieben. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover und einer schwarzen Jogginghose. Sein Haar ist schwarz und lockig. Der dritte Tatverdächtige wird als ungefähr 11 Jahre alt dargestellt. Er ist etwa 155 Zentimeter groß und von auffallend schmaler Statur. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem mehrfarbigen Pullover und einer dunkelblauen Jeanshose bekleidet. Ob die beiden 13-Jährigen bei den Angriffen verletzt wurden, kann bisher nicht gesagt werden. Zeugenhinweise werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen. (es)

