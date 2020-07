Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Einbruch in die Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (26. Juli, 17:30 Uhr bis 27. Juli, 6:10 Uhr) in eine Kita auf der Schwarzenberger Straße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, verschafften sich so Zutritt und durchwühlten Schränke und Schubladen. Was genau fehlt, ist noch nicht bekannt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen in der Nähe der Kita beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0203 2800.

Polizei Duisburg

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

