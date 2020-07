Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Abbiegeunfall mit verletztem Kind

Duisburg (ots)

Am Montagvormittag (27. Juli, gegen 11:10 Uhr) sind auf der Kreuzung Wanheimer- und Fischerstraße zwei Autos zusammengestoßen: Eine 54 Jahre alte Opel-Fahrerin hatte von der Fischer- nach links in die Wanheimerstraße abbiegen wollen und übersah dabei einen querenden Peugeot. Die 51 Jahre alte Peugeot-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Opel in die Seite. Durch den Zusammenstoß verletzte sich ein ein 4-jähriges Kind, welches auf der Rückbank des Peugeot saß. Es kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

