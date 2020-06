Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Entlaufener Hund

Reipoltskirchen (ots)

Ein kleiner brauner Yorkshire Mischling ist am Freitagabend zwischen Reipoltskirchen und Ginsweiler an der L382 gesichtet worden. Der Hund konnte durch den Tierschutzverein Kusel eingesammelt und in Obhut genommen werden.

Hinweise zum Besitzer des Hundes erbittet die Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110. |pilek-CS

