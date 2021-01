Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Grünstadt (ots)

Am Montag, 11.01.2021 im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt Verkehrskontrollen am Kreisverkehr an der BAB 6 in Grünstadt durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 24 Fahrzeugführer verwarnt, weil sie ihren Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten. Weitere 8 Fahrzeugführer wurden beanzeigt, da sie verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt benutzten.

