Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Uffbasse! Enkeltrick mit angeblichem Autounfall geht weiter

Leiningerland, 12.01.2021 (ots)

"Oma, ich hab einen Autounfall und brauche 30.000EUR, sonst komme ich ins Gefängnis!" So oder so ähnlich werden momentan ältere Bürgerinnen und Bürger im Leiningerland angerufen. Gleich darauf meldet sich am Telefon eine andere Person, die sich als Polizist ausgibt und bestätigt, dass der Enkel / die Enkelin ins Gefängnis muss, wenn Oma oder Opa das Geld nicht auftreiben. Dahinter steckt eine perfide Betrugsmasche! Leider fallen Senioren aber auch immer mal wieder auf den Trick rein (wie zuletzt am 04.01.2021 - wir berichteten).

